Al porto di Savona inaugurata “Antinea III”: la vela inclusiva che fa vivere il mare a tutti e senza barriere

"Abbiamo scelto una barca a vela e non una a motore - ha detto Giovanni Bauckneht. presidente di Assonautica - perchè la barca a vela fa vivere mare in modo diverso: crea un processo aggregazione per chi deve condurla. Tutto questo favorisce l'integrazione e migliora autostima. Questo progetto di Assonautica è solo anello. Ci sono anche altre associaizoni della nautica che si ocucpano di sociale. Un esempio è il brigantino della Marina Nave Italia che porta in giro ragazzi con problemi. E' il più grande più nel mondo, e in questi giorni è è nel mostro mare e sbato sarà nella rada di Spotorno".