Al via un corso di formazione per diventare Guardia EcoZoofile

L’Associazione GADIT OdV – Guardie Ambientali d’Italia, Coordinamento di Savona, annuncia l’apertura delle iscrizioni per il nuovo corso di Formazione per Aspiranti Guardie EcoZoofile, che si terrà da ottobre 2025 a gennaio 2026. Le lezioni frontali si svolgeranno ogni sabato pomeriggio, dalle 14:40 alle 19:30, presso la sede di Albenga o in modalità FAD (Formazione a Distanza).

Il corso, patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Albenga e Comune di Borghetto Santo Spirito, è rivolto a tutti i cittadini interessati a impegnarsi direttamente nella tutela dell’ambiente e del benessere animale.

Il programma didattico prevede oltre 50 ore di formazione in aula, integrate da un tirocinio operativo di 20 ore al fianco delle Guardie EcoZoofile esperte. Tra i principali argomenti trattati ci sono il ruolo e le funzioni delle Guardie EcoZoofile, la normativa penale e procedurale, il benessere animale con relative nozioni di etologia e legislazione zoofila, la tutela ambientale e le norme correlate, la sicurezza operativa e la gestione dei rischi, oltre a tecniche di comunicazione e simulazioni pratiche. Al termine del percorso sono previsti test di verifica, colloqui finali e un tirocinio sul campo.

Possono iscriversi cittadini maggiorenni, italiani o dell’Unione Europea, in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di primo grado, senza condanne penali e disponibili a diventare soci GADIT. Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/WyCKYYu7Wv5HbZTL8.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione via e-mail all’indirizzo gaditsv@gmail.com o telefonicamente ai numeri +39 340 289 2728 (Savona) e +39 331 165 5889 (Spezia); le informazioni vengono fornite su appuntamento presso la sede operativa in Via Bologna 1, Albenga.