Albissola Marina, sopralluogo e interventi straordinari: al via la pulizia delle spiagge dopo le intemperie

Ad Albissola Marina, questa mattina, l’assessore all’ambiente Roberto Bragantini insieme a SAT ha effettuato un sopralluogo sul litorale cittadino, pesantemente deturpato dalle intemperie di lunedì 1 settembre, che hanno trasportato enormi quantità di legname dai fiumi in piena.

A seguito della perlustrazione, l’amministrazione comunale ha immediatamente predisposto un piano di interventi straordinari di pulizia delle spiagge, avviati alle 10 e previsti in conclusione entro domani, per restituire decoro e sicurezza al litorale. Gli operatori agiranno lungo tutto il fronte mare, rimuovendo detriti e tronchi, e coordinandosi con le squadre SAT per ottimizzare tempi e risorse. L’obiettivo è riportare rapidamente la spiaggia alla fruibilità dei cittadini e dei turisti, garantendo al contempo la tutela ambientale.

“Questa mattina - spiega l’assessore Bragantini - siamo riusciti ad organizzare due punti di raccolta, uno istituito a ponente e uno a levante, per raggruppare e in seguito rimuovere tutto il legname ricevuto dai fiumi (non solo il Sansobbia) durante la perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito la nostra Regione”.

“Due mezzi - prosegue - stanno lavorando incessantemente dalle ore 10:00 di questa mattina pulendo tutte le spiagge, anche quelle in concessione e non solo le libere. Porteranno via tutto lasciando il litorale più pulito possibile. I lavori verranno conclusi nella giornata di domani”.

“Devo ringraziare gli uffici che si sono subito messi a disposizione e anche SAT che ha aderito immediatamente alla nostra chiamata. Stiamo svolgendo un grande lavoro, noi cerchiamo di esserci sempre”, conclude Bragantini.