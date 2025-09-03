Fiaip Savona pronta a sostenere Fabrizio Segalerba candidato alla presidenza nazionale

"Il 2, 3 e 4 ottobre, a Riccione, si terrà l'elezione del presidente nazionale della FIAIP, un momento importante per il futuro della federazione». Fabio Becchi, presidente provinciale di Savona, esprime il suo sostegno a Fabrizio Segalerba, attuale segretario nazionale, come candidato alla presidenza.

"Segalerba - sottolinea Becchi - rappresenta l'opportunità per la FIAIP di avere una guida autorevole che ha lavorato a fianco dell'attuale presidente Gian Battista Baccarini. La sua esperienza e conoscenza della federazione lo rendono la persona ideale per garantire continuità e innovazione".

Il programma di Segalerba si concentra su obiettivi importanti come: contrasto all'abusivismo professionale, avvio di una nuova campagna nazionale basata su iniziativa legislativa, alleanze territoriali e comunicazione mirata, crescita della forza sindacale: valorizzare l'attività professionale e curare la formazione, attenzione ai giovani che si approcciano alla professione e che rappresentano il futuro della categoria, la squadra scelta dal candidato è manifestazione della sua fiducia verso i giovani.

"Al contempo - dichiara Becchi - ci sarà un cambio di passo in provincia di Savona dopo otto anni di impegno e dedizione, lascerò il testimone ad una quota rosa".

Due agenti, Valentina Rebella e Laura Tiloca, sono candidate al ruolo di presidente della FIAIP provinciale. Sia Rebella che Tiloca conoscono bene il territorio e sono impegnate nell'attività della federazione da anni, grazie anche alla guida e all'esperienza di Fabio Becchi. Le candidate Valentina Rebella, attuale segretaria del collegio e Laura Tiloca, attuale delegata alla formazione, sono pronte a proseguire il lavoro del presidente uscente e a portare avanti la FIAIP provinciale con la stessa determinazione e impegno.