A Varazze dal 5 settembre al 3 ottobre la seconda edizione del Festival Concertistico “Onde Sonore”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Varazze dal 5 settembre al 3 ottobre il Festival Concertistico “Onde Sonore”, rassegna musicale che intreccia la grande musica con la bellezza del patrimonio storico e artistico della città e dell’entroterra varazzino.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ars Nova APS di Varazze, in collaborazione con Iniziativa C.A.M.T. Monferrato, con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona, del Comune di Varazze e il contributo di Gruppo La Redancia, Studio Medico Ebinobi e Marina di Varazze.

Musicisti di fama nazionale e internazionale, giovani promesse e ensemble d’eccellenza daranno vita a sei concerti a ingresso libero che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio varazzino.



PROGRAMMA II EDIZIONE “ONDE SONORE“



Venerdì 5 settembre 2025, ore 21:00

Collegiata di S. Ambrogio – Varazze

Orchestra da camera “Ensemble Felice De Giardini”

Francesca Addario (pianoforte)

Luca Domanin (flauto)

Musiche di Vivaldi, Mozart





Giovedì 11 settembre 2025, ore 21:00

Oratorio di S. Giuseppe

Spazio giovani talenti, studenti di Scuole di Musica e Conservatori liguri (primo concerto)

Musiche da Bach a Debussy





Domenica 14 settembre 2025, ore 17:00

Chiesa di S. Rocco e Santuario N.S. della Croce - frazione Castagnabuona, Varazze

Salvatore Lombardi (flauto)

Piero Viti (chitarra)

“Concerto a Menù”, musiche da Bach a Gardel





Venerdì 19 settembre 2025, ore 21:00

Oratorio di N.S. Assunta – Varazze

Spazio giovani talenti, studenti di Scuole di Musica e Conservatori liguri (secondo concerto)

Musiche dal repertorio moderno





Venerdì 26 settembre 2025, ore 21:00

Oratorio di S. Bartolomeo – Varazze

Duo O’Carolan

Elena Spotti (arpa irlandese)

Fabio Rinaudo (uilleann pipes)

Musiche di O’Carolan, Gow





Venerdì 3 ottobre 2025, ore 21:00

Collegiata di S. Ambrogio – Varazze

Orchestra da camera “Ensemble Felice De Giardini”

Antonio Raia (flauto)

Ferdinando Vietti (violoncello)

Musiche di Mozart, Haydn