A Varazze dal 5 settembre al 3 ottobre la seconda edizione del Festival Concertistico “Onde Sonore”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Varazze dal 5 settembre al 3 ottobre il Festival Concertistico “Onde Sonore”, rassegna musicale che intreccia la grande musica con la bellezza del patrimonio storico e artistico della città e dell’entroterra varazzino.
Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ars Nova APS di Varazze, in collaborazione con Iniziativa C.A.M.T. Monferrato, con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona, del Comune di Varazze e il contributo di Gruppo La Redancia, Studio Medico Ebinobi e Marina di Varazze.
Musicisti di fama nazionale e internazionale, giovani promesse e ensemble d’eccellenza daranno vita a sei concerti a ingresso libero che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio varazzino.
PROGRAMMA II EDIZIONE “ONDE SONORE“
Venerdì 5 settembre 2025, ore 21:00
Collegiata di S. Ambrogio – Varazze
Orchestra da camera “Ensemble Felice De Giardini”
Francesca Addario (pianoforte)
Luca Domanin (flauto)
Musiche di Vivaldi, Mozart
Giovedì 11 settembre 2025, ore 21:00
Oratorio di S. Giuseppe
Spazio giovani talenti, studenti di Scuole di Musica e Conservatori liguri (primo concerto)
Musiche da Bach a Debussy
Domenica 14 settembre 2025, ore 17:00
Chiesa di S. Rocco e Santuario N.S. della Croce - frazione Castagnabuona, Varazze
Salvatore Lombardi (flauto)
Piero Viti (chitarra)
“Concerto a Menù”, musiche da Bach a Gardel
Venerdì 19 settembre 2025, ore 21:00
Oratorio di N.S. Assunta – Varazze
Spazio giovani talenti, studenti di Scuole di Musica e Conservatori liguri (secondo concerto)
Musiche dal repertorio moderno
Venerdì 26 settembre 2025, ore 21:00
Oratorio di S. Bartolomeo – Varazze
Duo O’Carolan
Elena Spotti (arpa irlandese)
Fabio Rinaudo (uilleann pipes)
Musiche di O’Carolan, Gow
Venerdì 3 ottobre 2025, ore 21:00
Collegiata di S. Ambrogio – Varazze
Orchestra da camera “Ensemble Felice De Giardini”
Antonio Raia (flauto)
Ferdinando Vietti (violoncello)
Musiche di Mozart, Haydn
