Alassio, il Borgo Coscia si illumina per la Festa della Madonna del Soccorso

Ad Alassio lo storico Borgo Coscia si prepara a vivere una delle sue ricorrenze più sentite: domenica 7 settembre alle ore 21, con partenza dalla chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza San Francesco, si terrà la tradizionale Processione in onore della Madonna del Soccorso. La processione, cuore della festività religiosa, prevede anche una sosta al Torrione per la suggestiva benedizione del mare.
Per l’occasione, lo storico borgo alassino si accenderà con suggestive luminarie nelle serate dal 4 al 7 settembre, grazie all'impegno dell’Associazione Amici del Borgo Coscia con il contributo dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio.