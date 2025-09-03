Liguria e Argentina unite da un progetto interculturale tra Altare e San Carlos Centro

Mercoledì 13 agosto si è tenuto nel Museo dell’Arte Vetraria Altarese, in Villa Rosa ad Altare, l’incontro conclusivo di “Sol de Mayo 2025”, la decima edizione della rassegna di eventi organizzata dal Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare con il patrocinio del Consolato Generale e Centro di Promozione Argentino in Milano.

La manifestazione si tiene annualmente nel quadro delle iniziative del Gemellaggio tra Altare e San Carlos Centro, la cittadina della Provincia di Santa Fe in cui gli altaresi portarono l’arte del vetro soffiato nell’immediato secondo dopoguerra.

Nell’incontro la professoressa Milena Annecchiarico, docente di Antropologia Sociale all'Università di Buenos Aires e di Storia dell’Arte alla Scuola Superiore del Centro Culturale Italiano Edmondo De Amicis di Buenos Aires, ha presentato al Sindaco del Comune di Altare e alla cittadinanza il Progetto di scambio interculturale tra il Liceo Linguistico San Giuseppe Calasanzio di Carcare e la Scuola Superiore Edmondo De Amicis di Buenos Aires, avviato nel mese di maggio e che proseguirà nell'anno scolastico 2025-2026.

Il progetto vede il coinvolgimento, a oltre 10.000 km di distanza, degli studenti di spagnolo del liceo linguistico valbormidese e di quelli argentini della scuola italiana di Buenos Aires, i quali si confronteranno su diverse tematiche, come: approfondimento delle lingue italiana e spagnola, anche nella variante lessicale argentina; scambio di conoscenze sulla cultura italiana e su quella argentina; studio della storia dell’arte italiana e argentina, in particolare dell’arte del vetro; testimonianze di esperienze di migrazioni.

Il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno dei docenti delle due scuole, per il Liceo Calasanzio il dirigente scolastico prof.ssa Maria Morabito e il prof. Simone Pellegrini, e per la Scuola De Amicis la preside prof.ssa Verónica Martino e la prof.ssa Milena Annecchiarico.

L’incontro ha fatto seguito alla visita ad Altare, il 1° agosto scorso, del Console della Repubblica Argentina e Direttore del Centro di Promozione Argentina di Milano, Manrique Lucio Altavista e alla riunione presso la Sala Consigliare del Comune di Altare con il Sindaco di Altare e una folta rappresentanza del Consiglio Comunale, nella quale è stato confermato il rapporto di stretta collaborazione tra il Consolato Argentino di Milano e il Comune di Altare per lo sviluppo di iniziative, di cui il progetto di scambio interculturale tra le scuole di Carcare e Buenos Aires rappresenta il primo passo.

Nel corso dell’incontro del 13 agosto Gianluigi Pantaleo, Presidente dell’ISVAV (l’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria, la Fondazione che gestisce il Museo dell’Arte Vetraria Altarese), ha ricordato i legami del Museo con l’Argentina, che hanno portato, nel corso degli anni, a numerose mostre dedicate ad artisti argentini e, attraverso generose donazioni, alla raccolta di una vasta collezione, sia di opere realizzate in Argentina dai vetrai altaresi emigrati, sia di opere realizzate da artisti argentini contemporanei, che si possono oggi ammirare nell’esposizione permanente. Il Presidente ha espresso l’augurio che i semi gettati nella precedente riunione con il Console possano germogliare con progetti che coinvolgano il Museo, come per esempio la possibilità di scambi di residenze d’artista, con periodi di permanenza di vetrai altaresi in Argentina e di vetrai argentini ad Altare.

In tale circostanza, Roberto Briano, Sindaco di Altare, unitamente ad Adriana Frumento, consigliera con deleghe a Cultura, Turismo e Istruzione, ad Alessia Briano, consigliera con deleghe a Politiche Giovanili e Comunicazione, e ad Alberto Saroldi, coordinatore del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare, hanno ricordato le numerose iniziative di scambi interculturali sviluppate negli oltre 15 anni di vita del Gemellaggio tra Altare e San Carlos Centro. Il Sindaco, facendo anch’egli riferimento alla riunione avuta con il Console, ha confermato l’intenzione di rinnovare il Gemellaggio e l’impegno volto a sviluppare nuove iniziative di scambio tra studenti e tra artisti, mettendo anche a disposizione, laddove ritenuto utile, nuovi spazi espositivi e di foresteria di proprietà comunale.

La professoressa Laura Bordino, in rappresentanza del Liceo Calasanzio di Carcare, ha portato il saluto della comunità educante del Liceo e il pieno sostegno all’iniziativa da parte del Dipartimento di Lingue, sottolineando come il Liceo Calasanzio già da diversi anni promuova progetti di scambio di studenti con paesi esteri in ambito europeo ed auspicando anche per il progetto presentato di poter presto giungere allo scambio e all’incontro fisico tra gli studenti italiani e argentini.

All’incontro ha presenziato don Deogratias Niyibizi, Parroco di Altare, il quale, nel plaudire alle iniziative del Gemellaggio come iniziative che si ispirano a principi di fratellanza tra le persone e pace tra i popoli, ha proposto di prendere in custodia ed esporre nella Chiesa Parrocchiale il crocefisso che i vetrai argentini della Cristaleria San Carlos portarono ad Altare nel 2013 in omaggio a papa Francesco, attualmente conservato nel Museo.

Era inoltre presente il professor Sabatino Alfonso Annecchiarico, scrittore, giornalista, docente e ricercatore italo-argentino, il quale, nella veste di stretto collaboratore esterno del Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano, ha facilitato i rapporti di vicinanza tra le istituzioni coinvolte nel progetto. Il professore, che da anni contribuisce attivamente alla diffusione della cultura argentina in Italia ed è stato ufficialmente insignito del riconoscimento di Argentino nel Mondo dal Ministero degli Affari Esteri e Culto della Repubblica Argentina, ha confermato il pieno sostegno e la disponibilità a fornire supporto per lo sviluppo delle iniziative presentate.

Nel corso del mese di settembre sono previsti ulteriori incontri per lo sviluppo di iniziative in linea con quanto definito negli incontri tenutisi nel mese di agosto.