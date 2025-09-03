 / Finalese

Finale Ligure celebra la fedeltà turistica dei fratelli Sala: 25 anni di vacanze in città

Il sindaco Berlangieri ha accolto in sala consiliare i due ospiti provenienti da Bussero

Finale Ligure ha voluto rendere omaggio alla fedeltà turistica dei fratelli Maria Grazia e Franco Sala, originari di Bussero, in provincia di Milano. Da ben 25 anni i due scelgono infatti Finale come meta delle loro vacanze estive, instaurando con la città e con i suoi abitanti un legame speciale.

Nella mattinata di ieri (2 settembre, ndr) il sindaco Angelo Berlangieri li ha accolti in sala consiliare, esprimendo gratitudine per questa lunga e affettuosa consuetudine.

Ad accompagnare i fratelli Sala c’era anche la famiglia Marchese, che da anni gestisce l’hotel Medusa, struttura nella quale gli ospiti milanesi trascorrono abitualmente i loro soggiorni.

