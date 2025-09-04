PlanMining apre le porte agli investitori BTC per guadagnare oltre $ 6.850 di reddito passivo giornaliero

PlanMining ha lanciato ufficialmente la prima app di cloud mining senza barriere al mondo, introducendo un modo completamente nuovo per gli utenti di tutto il mondo di minare Bitcoin. Non sono richiesti hardware costosi o configurazioni complesse; con solo uno smartphone e una connessione internet, chiunque può partecipare al mining di Bitcoin sempre e ovunque e guadagnare un reddito passivo in tempo reale. Proprio come Savona News è diventata una fonte affidabile per portare innovazione e aggiornamenti alle comunità locali, PlanMining sta rimodellando il modo in cui le persone interagiscono con gli investimenti in criptovalute in tutto il mondo.

Sfruttando la tecnologia di conformità multipiattaforma e la pianificazione intelligente della potenza di calcolo VE (Vote Escrow), PlanMining elimina le barriere tecniche e finanziarie del mining tradizionale. Offre un'esperienza di mining mobile sicura, efficiente ed ecologica che consente agli utenti di entrare facilmente in una nuova era di crescita degli asset digitali.

Esperienza di cloud mining senza barriere

L'innovativa app per il mining di Bitcoin di PlanMining elimina completamente le tradizionali barriere all'ingresso. Gli utenti non hanno bisogno di costose piattaforme di mining o di competenze tecniche specifiche. Basta registrarsi per ricevere un bonus di prova di 15 $ e iniziare subito a minare senza alcun investimento iniziale.

La piattaforma utilizza una pianificazione intelligente della potenza di calcolo basata sull'intelligenza artificiale e si affida interamente a data center alimentati da energia verde, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, i partecipanti possono monitorare la potenza di calcolo e i guadagni in BTC in tempo reale, selezionare opzioni di prelievo flessibili o rinnovare automaticamente i contratti, garantendo un apprezzamento costante del Bitcoin.

In che modo PlanMining garantisce rendimenti stabili e affidabili?

Meccanismo di guadagni stabili

Contratti denominati in USD : tutti i contratti di mining sono quotati in USD, riducendo il rischio di volatilità del prezzo di BTC e garantendo rendimenti prevedibili.

Assegnazione basata sull'intelligenza artificiale : le risorse di elaborazione vengono assegnate dinamicamente tra i pool di mining per mantenere l'efficienza e stabilizzare i profitti.



Contratti flessibili : sono disponibili più termini contrattuali, consentendo agli utenti di adattare gli investimenti al proprio budget e alla propria propensione al rischio.



Liquidazione automatica : i guadagni vengono liquidati quotidianamente, con prelievi immediati disponibili sui portafogli personali.

Misure di sicurezza

Crittografia di livello bancario : con McAfee, Cloudflare e l'autenticazione a più fattori, gli account utente e le risorse sono completamente protetti.



Conformità normativa : certificata da organismi finanziari internazionali, con audit di terze parti che garantiscono trasparenza e legittimità.



Elevato tempo di attività del sistema : il 99% di tempo di attività con supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 garantisce operazioni senza interruzioni.



Gestione dei portafogli caldi e freddi : sistemi multi-firma e portafogli separati proteggono dalle minacce esterne.



Trasparenza e tracciabilità

Dashboard in tempo reale : gli utenti possono monitorare i profitti, l'avanzamento dei contratti e l'attività di mercato in tempo reale.



Contratti intelligenti : l'esecuzione automatizzata on-chain garantisce che ogni transazione sia trasparente e verificabile.

Incentivi a valore aggiunto

Bonus di benvenuto : le nuove registrazioni prevedono premi di iscrizione permanenti.



Premi per le attività : i punti attività giornalieri e i bonus di segnalazione contribuiscono ad aumentare la sostenibilità del reddito.

Semplice processo in 4 fasi per iniziare a estrarre

Registra un account : registrati in pochi secondi, non è richiesta alcuna verifica dell'identità.

Scegli un contratto : seleziona il piano migliore in base al tuo budget e ai tuoi obiettivi.

Finanzia il tuo portafoglio : deposita BTC, ETH, XRP o USDT.

Inizia subito a fare mining : inizia a generare rendimenti passivi senza installazione o manutenzione.



Esempi di contratti e ricompense per il mining

Importo del contratto Durata Guadagni giornalieri Rendimento totale 100 dollari 2 giorni $3,00 $106 $500 6 giorni $6,75 $540,5 $ 1.300 14 giorni $18,20 $ 1.554,8 $ 3.200 20 giorni $46,40 $4.128 $7.700 25 giorni $123,20 $ 10.780 $ 10.000 30 giorni $ 170,00 $ 15.100

Ultimo aggiornamento del mercato Bitcoin (settembre 2025)

Prezzo BTC: ~$110.239 (intervallo giornaliero: $107.539–$110.557)

Variazione 24 ore: +2,0%

Afflussi istituzionali: oltre 1,2 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, con ulteriori 180 milioni di dollari aggiunti questo mese da grandi investitori.

Previsioni degli analisti: si prevede che BTC testerà i 114.000 dollari nel breve termine, con obiettivi a medio termine compresi tra 120.000 e 130.000 dollari.

Raccomandazione finale

PlanMining offre una potente soluzione di cloud mining per chiunque cerchi un accesso senza barriere, rendimenti stabili e un'elevata trasparenza. Grazie al suo esclusivo modello di prezzo in USD, alla pianificazione basata sull'intelligenza artificiale, al regolamento automatizzato, alla conformità, alla sicurezza, alla tracciabilità e alla gestione avanzata del portafoglio , offre un'affidabile opportunità di reddito passivo giornaliero per gli investitori in BTC.

Sito web ufficiale: https://planmining.com/











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.