Dramma sfiorato a Savona: anziana salvata dai Carabinieri mentre tenta di lanciarsi dal balcone

Stava tentando di togliersi la vita, ma viene salvata dai Carabinieri.

È successo questa mattina (venerdì 5 settember, ndr) in via Privata Olivetta, a Savona, dove un’anziana stava per lanciarsi dal balcone della propria abitazione. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, sezione Radiomobile, che sono riusciti a bloccarla appena in tempo.

La donna aveva già scavalcato la ringhiera e si trovava in bilico, pronta a compiere il gesto estremo, quando gli agenti sono riusciti ad afferrarla e trarla in salvo.

L’allarme è scattato poco dopo le 10:00.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina, che ha trasportato l’anziana in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.