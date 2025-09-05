Funivie, Foscolo (Lega): “Nessun lavoratore in cassa integrazione, garantiti investimenti e occupazione”

E' tornato in questi giorni tra gli argomenti principali del dibattito politico il futuro di Funivie. Dopo le accuse dei giorni scorsi dal consigliere dem Arboscello alla gestione dell'attuale governo, sia regionale che nazionale, è la collega capogruppo della Lega, Sara Foscolo, a replicare.

“La Lega - si legge nella nota - si è sempre impegnata, in particolare con l’assessore regionale e subcommissario straordinario di ‘Gestione Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo’ Paolo Ripamonti, per la salvaguardia dell’infrastruttura sia durante il periodo parlamentare e sia in questo momento attraverso l’ultima proroga della gestione commissariale che ha garantito la possibilità di fare investimenti e il mantenimento dei posti di lavoro. Si tratta di fatti riconosciuti da tutti”.

Foscolo sottolinea inoltre come “quello che stupisce è che taluni articoli pubblicati sui media in questi giorni sulle Funivie hanno fatto riferimento a strategie di indirizzo politico, ma non hanno accennato alla situazione dei lavoratori, i quali non hanno perso un giorno di lavoro e nessuno di loro si trova in cassa integrazione”.

Infine l’affondo contro i dem: “Ricordo che il Pd, partito delle promesse puntualmente disattese, non è mai stato in grado di trovare altre soluzioni che chiusure, cassa integrazione e fantomatici ricollocamenti con stipendi da fame per i lavoratori”.