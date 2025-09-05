Memoria storica a Onzo, il sindaco Piccardo: "Amministrazione già attiva su diverse iniziative"

Ricorreva ieri, 4 settembre, a Onzo, l'anniversario dei 443 anni dalla costituzione del Libero Comune nel centro dell'entroterra ingauno. Anniversario che aveva portato il consigliere di minoranza Giuliano Arnaldi a sollecitare l’Amministrazione a predisporre un programma organico di eventi per valorizzare la storia del borgo e il ritorno degli Statuti storici (leggi QUI).

A rispondere è il sindaco Sandro Piccardo che, in una nota ufficiale, sottolinea l’impegno dell’Amministrazione fina dall'inizio della sua attività nel promuovere storia e territorio. “Dal momento del nostro insediamento, nel giugno 2024, tra tutte le attività deputate abbiamo attivato una serie di iniziative volte a promuovere storia e territorio di Onzo - si legge - Alcune hanno già fatto parte di una puntuale e realizzata programmazione, trattandosi di singoli eventi, come la serata ‘La storia nella roccia’ del 26 luglio, in cui il nostro concittadino Pietro Vignola, ricercatore del CNR ente patrocinante della manifestazione, ha con successo ripercorso la formazione geologica del nostro territorio”.

Il sindaco ha poi precisato che altre iniziative sono in fase di sviluppo. “In un caso è già stato formalizzato l’incarico con atto di Giunta dell’aprile 2025, di cui in qualità di Capogruppo Consiliare di Minoranza il consigliere ha ricevuto regolare comunicazione, ed è in fase di svolgimento; altre sono in fase di istruttoria e saranno sottoposte al vaglio in uno dei prossimi Consigli Comunali”.

Piccardo ha invitato Arnaldi a non appropriarsi di iniziative già in corso: “Non pensi il consigliere Arnaldi, pertanto, di voler mettere il cappello su iniziative già in essere né di apparire, attraverso inutili sollecitazioni, quale ispiratore per l’Amministrazione di nuove iniziative. In merito alla citata interpellanza sarà data risposta in sede consiliare in maniera più esaustiva di quanto questo spazio consenta”.

Riguardo agli Statuti storici, il primo cittadino ha chiarito: “Come il consigliere Arnaldi in qualità di incaricato dall’allora sindaco saprà, è presente agli atti comunali una relazione redatta per conto del Comune sul manoscritto degli Statuti di Onzo del prof. Rodolfo Savelli, Professore Emerito Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova, a conclusione della quale emerge l’inesistenza di elementi probanti che tale documento sia appartenuto a istituzioni o archivi pubblici”.