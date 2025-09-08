L’Arnasca d’Argento 2025 a Giorgio Lazzaretti, ambasciatore della cultura olivicola ligure (FOTO)

Ha celebrato ancora una volta l’eccellenza dell’olivicoltura ligure Arnasco, con la consegna del prestigioso premio “Arnasca d’Argento 2025”. Il riconoscimento è stato assegnato a Giorgio Lazzaretti per l’impegno e la visione dimostrati nel rafforzare la filiera olivicola, un lavoro che lo vede in prima linea come guida del Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure DOP.

Lazzaretti si distingue da anni per la capacità di coniugare qualità, tracciabilità e innovazione, promuovendo al contempo trasparenza e sviluppo sostenibile. La sua formazione internazionale e l’attenzione al valore sociale hanno permesso di rafforzare i legami tra cultura olivicola, territorio e competitività del prodotto ligure, contribuendo a renderlo riconoscibile e apprezzato anche su scala nazionale e internazionale. Per queste ragioni, l’Arnasca d’Argento rappresenta un segno tangibile e un doveroso riconoscimento al suo impegno e alla sua passione per la cultura olivicola.

La giornata, moderata dal giornalista Stefano Pezzini, ha visto anche la consegna del premio “Gianni Alberti” all’Istituto Agrario di Albenga. A ritirarlo sono stati gli studenti Matteo Graglia e Carlo Dotta con il progetto “Il giardino segreto di Libereso”, testimonianza di come le nuove generazioni sappiano custodire e rinnovare l’eredità culturale e ambientale ligure.