Savona, cede la carreggiata in Darsena e si forma una buca nell'asfalto: interdetta una parte di via Calata Sbarbaro (FOTO)

Modifiche temporanee alla viabilità nella porzione di ponente della Darsena di Savona dove, stamattina, nella parte terminale di via Calata Sbarbaro all'intersezione con via Gramsci all'altezza della piazza del Brandale, si è creata una voragine nella carreggiata.

L'area nei pressi del distributore di carburanti, è stata così transennata e interdetta al traffico, dopo le prime verifiche del caso e l'intervento sul posto della Polizia Stradale.

Per chi, provenendo da ponente, si innesta su via Calata Sbarbaro è così obbligato a proseguire nel controviale fino all'altezza del ponte Pertini per poter poi raggiungere l'Aurelia.