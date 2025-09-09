Albenga: notifiche digitali più semplici, sicure ed efficienti con la piattaforma SEND

Al via anche a Albenga il Servizio Notifiche Digitali - SEND la nuova piattaforma tecnologica che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale per enti, cittadini e imprese, realizzata da PagoPA S.p.A.. Si tratta di una nuova infrastruttura digitale che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi. Il nuovo processo digitale affianca l'ordinario processo di notificazione analogica, a vantaggio di enti e cittadini.

Per chi sceglierà di ricevere e consultare le notifiche interamente in digitale, basta avere un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come INAD, oppure attivare il servizio su App IO per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia.

SEND - Servizio Notifiche Digitali rende concreta la Piattaforma Notifiche Digitali disciplinata dalla legge italiana, la cui adozione è tra i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Tramite un sistema standard, fruibile con le stesse modalità su tutto il territorio nazionale, l'introduzione di SEND affianca all'ordinario processo analogico un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti.

Come funziona per i cittadini

Con l'adozione di SEND da parte del Comune di Albenga per l'invio delle notifiche relative a violazioni del codice della strada i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale interamente in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, ove previsto e con spese di notifica quindi più contenute.

E' sufficiente essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC, presente nei registri pubblici come INAD (l'indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente accedendo a SEND con SPID o CIE dal sito notifiche digitali.pagopa.it oppure attivare il servizio su App IO ( io.italia.it ) per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l'atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti; gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a SEND.

In assenza di recapiti digitali, SEND si occuperà dell'invio della notifica tramite raccomandata cartacea, con le ulteriori spese di notifica previste.