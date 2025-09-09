Raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora, la soddisfazione di Alassio: "Nessuna demolizione sul nostro territorio"

Nel contesto dell’opera strategica da 2,5 miliardi di euro per il raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora, che prevede circa 32 chilometri di nuova linea – di cui 25 in galleria – e nuove stazioni e fermate lungo la Riviera ligure, Alassio sarà interessata dalla realizzazione di una fermata sotterranea. Dalla conferenza dei servizi svoltasi ieri, alla quale hanno preso parte il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere comunale con incarico alle Grandi Opere Ing. Martino Schivo e l’assessore all'Urbanistica Franca Giannotta, è emersa la conferma che – a differenza della precedente versione del progetto – non sono previste demolizioni sul territorio alassino. Un risultato raggiunto anche grazie al costante confronto fra l'Amministrazione Comunale alassina e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che nessuna demolizione interesserà il nostro Comune. Questo testimonia l’attenzione posta da RFI in sinergia con la nostra Amministrazione Comunale, e di questo ringrazio particolarmente il consigliere incaricato alle Grandi Opere, Ing. Martino Schivo, e l'assessore all'Urbanistica Franca Giannotta. Il tracciato nel territorio comunale alassino correrà interamente in galleria, senza demolizioni, con una stazione principale in corrispondenza dell’ex edificio SIP a monte dell’Aurelia Bis e un accesso secondario in via Neghelli. Il nuovo tracciato, abbassato di quota per consentire di bypassare i rii cittadini, in particolare quello di via Neghelli, garantirà non solo l’inserimento della fermata sotterranea ma anche la salvaguardia del tessuto urbano. Particolare attenzione è stata chiesta da parte della nostra Amministrazione Comunale sul tema del piano espropri, per limitare l’impatto sull’area del vivaio di proprietà di Arte sito in via Neghelli. Il nostro obiettivo già dichiarato negli scorsi mesi è infatti è quello di permettere al Comune di valorizzare la fascia soprastante il vivaio, già esclusa dagli espropri ferroviari, destinandola a parchetto pubblico per bambini. Nella stessa area è prevista inoltre un’area dedicata allo sgambamento cani, a servizio della cittadinanza".