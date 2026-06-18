Cosseria, doppio intervento di rigenerazione urbana: inaugurata la nuova piazza della Gioventù e uno spazio sportivo multifunzionale

L’assessore regionale alla rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, un doppio intervento di riqualificazione che ha interessato la rinnovata piazza della Gioventù e le aree pubbliche circostanti.



Le opere inaugurate riguardano due distinti interventi di rigenerazione urbana. Il primo ha interessato la riqualificazione della piazza, con la realizzazione di una nuova pavimentazione e di un parco giochi, per un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 250mila euro finanziati dalla Regione Liguria. Il secondo ha riguardato il recupero dell’area pubblica e del campo sportivo adiacente, con l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica e il rifacimento dell’illuminazione pubblica, per un investimento complessivo di 250mila euro, sostenuto dalla Regione con un contributo di 220mila euro. Per un totale di 470mila euro investiti.



La piazza, concepita come una vera e propria area polisportiva, comprende un campo da tennis, calcio, padel e basket, rappresentando un punto di riferimento per l’attività sportiva e l’aggregazione giovanile.



“Con questo doppio intervento restituiamo alla comunità di Cosseria spazi più moderni, accessibili e funzionali – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Investire nella riqualificazione degli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorire la socialità e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni. La vocazione sportiva di Cosseria è riconosciuta e consolidata, come dimostra anche il riconoscimento di Meta dello Sport conferito dal Senato della Repubblica. Regione Liguria continua a sostenere i territori attraverso la rigenerazione urbana: dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi in Liguria per 58 milioni di euro, di cui 57 in provincia di Savona per oltre 15,3 milioni di euro”.



“Grazie ai fondi della Rigenerazione urbana messi a disposizione da Regione Liguria, Cosseria ha potuto trasformare il volto del proprio centro abitato – conclude il sindaco Roberto Molinaro –. Aree prima degradate sono state riqualificate con nuovi spazi per lo sport, il gioco e la socialità, rendendo il paese più bello, moderno e sicuro. Un intervento che ha migliorato concretamente la qualità della vita della comunità e che testimonia l’importanza del sostegno della Regione ai piccoli Comuni”.



Presente anche il consigliere regionale incaricato agli Enti locali Angelo Vaccarezza.