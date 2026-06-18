Maturità, gli auguri della Regione agli oltre 11mila studenti liguri

In occasione dell'avvio degli Esami di Stato 2026, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega alla Scuola Simona Ferro hanno rivolto un messaggio, anche attraverso i propri canali social, agli oltre 11mila studenti e studentesse liguri impegnati da oggi nelle prove di maturità.

"Questa mattina, per migliaia di studenti liguri, inizia l'esame di maturità - spiega il presidente Bucci - Un momento fatto di emozioni, aspettative, ansia e sogni. Sensazioni che si ricordano per tutta la vita, perché la maturità non è solo un esame: è una tappa importante del vostro percorso di crescita. Affrontate queste prove con serenità, fiducia e consapevolezza del lavoro fatto in questi anni. Qualunque sarà il vostro percorso dopo la maturità, ricordate che il futuro si costruisce con impegno, curiosità e coraggio. Siate orgogliosi della strada percorsa fin qui e guardate avanti con fiducia. Forza ragazzi, tutta la Liguria fa il tifo per voi e crede nel vostro talento".



"Un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi della Liguria che oggi siedono tra i banchi per affrontare la prima prova d'esame - aggiunge Ferro - La maturità è un traguardo importante, ma soprattutto un bellissimo trampolino di lancio verso il domani. Affrontate i prossimi giorni con fiducia nelle vostre capacità, con calma e quel pizzico di audacia che serve per superare ogni ostacolo. Un ringraziamento va ai professori e alle famiglie che vi hanno accompagnato per mano fino a qui. Il futuro vi aspetta e la Liguria è orgogliosa di voi".