Ospedale di Albenga, la minoranza ingauna esulta: “Ppi h24 grande risultato, prova che la politica seria non urla”

“La riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sulle 24 ore, per tutto l’anno e a partire da questa notte, è il frutto di una politica seria e che non urla, ma che lavora nell’interesse del territorio e dei cittadini albenganesi”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali della minoranza albenganese, parlando di “risultato che dobbiamo al presidente di Regione Liguria Marco Bucci, all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, all’assessore regionale Paolo Ripamonti e ai consiglieri regionali del territorio Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo”, quale frutto di “sinergia e dialogo con la Regione”.

Questi, secondo gli esponenti di opposizione ingauna, “hanno portato ancora una volta a risultati concreti, lontani dalle strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle dei cittadini e ben lontane dalle loro reali esigenze”.