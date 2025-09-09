 / Politica

Politica | 09 settembre 2025, 19:58

Ospedale di Albenga, la minoranza ingauna esulta: “Ppi h24 grande risultato, prova che la politica seria non urla”

I consiglieri: “Grazie al lavoro del presidente Bucci e dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò”

“La riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sulle 24 ore, per tutto l’anno e a partire da questa notte, è il frutto di una politica seria e che non urla, ma che lavora nell’interesse del territorio e dei cittadini albenganesi”

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali della minoranza albenganese, parlando di “risultato che dobbiamo al presidente di Regione Liguria Marco Bucci, all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, all’assessore regionale Paolo Ripamonti e ai consiglieri regionali del territorio Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo”, quale frutto di “sinergia e dialogo con la Regione”.

Questi, secondo gli esponenti di opposizione ingauna, “hanno portato ancora una volta a risultati concreti, lontani dalle strumentalizzazioni politiche fatte  sulla pelle dei cittadini e ben lontane dalle loro reali esigenze”.

Redazione

