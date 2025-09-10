Cercava di vendere della droga a Varazze: arrestato dalla polizia

Cercava di vendere della sostanza stupefacente ma è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia.

Un uomo è stato tratto in arresto ieri a Varazze mentre stava cercava di cedere la droga. Cessione che però non è andata a buon fine che era tenuto sotto osservazione dagli agenti.

Lo stesso aveva con sè 7-8 involucri che contenevano ciascuno pochi grammi di droga.

L'uomo che non avrebbe precedenti penali, regolare in Italia, è stato processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona e il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma.

Il suo legale ha dichiarato che valuterà il prossimo 15 ottobre quale rito alternativo percorrere.