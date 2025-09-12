Inaugurato lo "Spazio Lina Wertmüller": a Celle una nuova "casa" dedicata al cinema e alle arti

Con l’inaugurazione dello Spazio Lina Wertmüller, nuovo centro culturale dedicato al cinema e alle arti e intitolato alla celebre regista italiana, che sarà adibito per tutta la durata della rassegna a info point, media center e press area, è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 13ª Mostra Internazionale del Cinema Indipendente, in programma a Celle Ligure, uno dei Borghi più belli d’Italia, dall’1 al 5 ottobre 2025.

Durante la cerimonia, è stato svelato il programma ufficiale della Mostra, un evento che si preannuncia ricco di appuntamenti. Il cartellone include una vasta selezione di anteprime internazionali, documentari d'autore e cortometraggi pluripremiati, oltre a lungometraggi provenienti da Italia, Europa, Africa e Stati Uniti.

La rassegna offrirà anche approfondimenti tematici, con un focus particolare sulle cinematografie africane e delle diaspore. Non mancheranno incontri con registi e produttori, masterclass, dibattiti professionali e iniziative dedicate alle scuole, confermando così il ruolo della Mostra quale un punto di riferimento internazionale per il cinema indipendente e un polo di scambio culturale, con tutti gli eventi a ingresso gratuito.

Parallelamente alla rassegna, è stata annunciata la prima edizione del Liguria Film Market (2–4 ottobre 2025), organizzata da CNA Cinema Liguria e CNA Savona nello “Spazio Market” adiacente alla Biblioteca Comunale. Una prima volta molto importante per l’audiovisivo ligure: il programma include incontri professionali, B2B, tavole rotonde e networking internazionale, alla presenza di produttori francesi e svizzeri, tutor internazionali, masterclass di co-produzione e sceneggiatura, nonché spazi dedicati alla presentazione e al test di nuove attrezzature cinematografiche.

«Sono molto felice di essere riuscito a riportare questo festival a Celle Ligure, dopo la sua sospensione nel 2014 dovuta principalmente ai lavori di recupero dell'ex cinema Giardino, oggi Sala Arecco - commenta il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame -. Questo traguardo è il frutto della capacità di cooperazione tra l'ente pubblico e l'associazionismo locale, un metodo imprescindibile se si vogliono ottenere risultati come questo. Per dodici anni, la mostra ha caratterizzato il panorama culturale del territorio e, con il suo fermento, ha contribuito alla nascita di numerose iniziative culturali e imprenditoriali di cui Celle va fiera».

L’inaugurazione, alla presenza tra gli altri del produttore ghanese Lawrence Addo (Aldana Films Limited) impegnato in un sopralluogo per una prossima produzione in Liguria, si è conclusa con la proiezione della brillante commedia corale Connessa¿ diretta dal savonese Enrico Bonino, con protagonisti Giovanni Esposito, Giorgia Würth, Susy Del Giudice, Ilaria Antonello e Marta Gastini.

«La 13ª Mostra Internazionale del Cinema Indipendente è dedicata a Lina Wertmüller per celebrarne l’eredità e riaffermare il valore del cinema come spazio di libertà, creatività e visione - aggiunge Barbara Pacini, presidente dell'associazione Progetto CineIndipendente -. Quella di oggi è solo la prima tappa di un percorso che ci porterà alla Mostra di ottobre, un cammino che affonda le sue radici nel Cineforum avviato nei mesi invernali e primaverili, segno della volontà di costruire un dialogo continuo tra il territorio, il pubblico e l’arte cinematografica».

La manifestazione è realizzata dal Progetto CineIndipendente con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Liguria, CNA Savona e i partner di progetto.