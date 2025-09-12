 / Attualità

Pulizia sulle spiagge di Pietra Ligure: rimossi 140 metri cubi di legname

Smaltiti 14 scarrabili di materiale legnoso, trasportato dai rii e dai torrenti, accumulatosi lungo il litorale a seguito delle ultime mareggiate

Anche l'amministrazione comunale di Pietra Ligure ha affrontato la problematica del legname, trasportato dai rii e dai torrenti, accumulatosi lungo le spiagge cittadine a seguito delle ultime mareggiate.

Un intervento urgente e mirato ha interessato il litorale comunale nei giorni scorsi con la rimozione e lo smaltimento di 14 scarrabili di materiale legnoso, pari a circa 140 metri cubi e 630 quintali.

"Un intervento urgente resosi necessario per preservare la bellezza del nostro territorio e garantire spiagge pulite e sicure per tutti", hanno dichiarato il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore al demanio Francesco Amandola.

