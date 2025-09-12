Edilizia scolastica, l'assessore Scajola: “630 interventi messi in cantiere, investiti oltre 400 milioni”

Dal 2015 a oggi in Liguria sono stati stanziati complessivamente 404 milioni di euro per l’edilizia scolastica, grazie a fondi regionali, nazionali, europei e ai cofinanziamenti comunali. In questo arco di tempo sono stati realizzati 630 interventi su un totale di 857 edifici scolastici presenti sul territorio.

Solo nel primo semestre del 2025 la Regione ha destinato oltre 4 milioni di euro di risorse proprie per l’avvio di 10 nuovi cantieri, confermando l’impegno diretto sul fronte della sicurezza e della qualità degli spazi scolastici.

A sottolinearlo, in una nota, è l’assessore regionale Marco Scajola. «A poche ore dall’inizio del nuovo anno scolastico vogliamo ricordare quanto sia importante investire sull’edilizia scolastica – afferma –. Negli ultimi dieci anni, grazie a uno sforzo congiunto tra diversi livelli amministrativi, abbiamo messo in cantiere centinaia di lavori nelle scuole liguri, alcune delle quali verranno inaugurate nei prossimi giorni. Sono stati investimenti senza precedenti, per un totale superiore ai 400 milioni. Molto è stato fatto, ma siamo consapevoli che resta ancora molto da fare».

L’assessore ha poi evidenziato come la Regione, già a partire dal 2025, abbia finanziato dieci progetti utilizzando solo risorse regionali. Inoltre, insieme alle altre Regioni italiane, la Liguria ha avanzato al Governo la richiesta di maggiori fondi nel nuovo Piano triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027, con l’obiettivo di proseguire e ampliare gli investimenti sul territorio.