Pronto soccorso e Ppi senza personale, Arboscello (Pd): “Bucci apre i servizi senza medici. Serve programmazione”

"Bucci prima promette di riaprire tutti I pronto soccorso o ordina di riaprire i servizi come il Punto primo intervento di Albenga, poi si rende conto che manca il personale sanitario, si preoccupa di reperirlo, ma premette che sarà difficile trovarlo. Ancora una volta il presidente della Regione si conferma maestro di annunci ad effetto a cui mancano le fondamenta”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello in una nota, in merito alle notizie sulla carenza di personale per coprire i turni di Punto primo intervento Albenga e Pronto soccorsi.

“Da tempo diciamo che la sanità a Savona ha bisogno di essere rafforzata, ma per farlo non basta annunciare l'apertura del Ppi h 24, prima serve il personale. Il rischio – spiega -, diversamente, è di indebolire i presidi di emergenza urgenza già presenti sul territorio drenando da loro il personale necessario. Lo diciamo da tempo inascoltati, siamo per l'apertura del Ppi h24, un servizio importante per il territorio dell'albenganese, ma senza medici e infermieri diventa solo un'apertura sulla carta. Non si possono fare i conti senza l'oste”.

“Ora, infatti, la Asl 2 deve correre ai ripari e indire un bando per avere personale che copra i turni dell'emergenza urgenza premettendo che sarà difficile reperirlo. Ancora una volta, la disorganizzazione e l'approssimazione di questa destra al governo della Regione, ricade su chi ogni giorno lavora con dedizione e garantisce il diritto alla cura ai cittadini savonesi".