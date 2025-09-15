Cairo, dal Comune la richiesta al ministero: 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Artisi

Il Comune di Cairo Montenotte ha presentato al Ministero dell’Interno la richiesta di un contributo da 2,5 milioni di euro, nell’ambito della Legge 145/2018 (annualità 2026-2028), per un intervento di messa in sicurezza e adeguamento della tombinatura di via Artisi.

«Cairo Nuovo è la zona più popolata della città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione – qui si trovano la scuola primaria, l’ospedale, le poste e numerosi negozi e servizi. Durante l’alluvione dello scorso autunno quest’area è stata tra le più colpite. Con questo progetto vogliamo dare maggiore sicurezza a famiglie, studenti, lavoratori e attività».

Il nuovo intervento si inserisce all’interno di un piano più ampio per la lotta al dissesto idrogeologico sul territorio. Tra le opere già finanziate l'assessore, attraverso i suoi canali social, ha voluto ricordare il milione e mezzo di euro stanziato da Regione Liguria per la sistemazione idraulica del fiume Bormida in località Mazzucca, i piccoli lavori di manutenzione ordinaria programmati nelle prossime settimane e i 9 milioni destinati all’asta principale del Bormida, con la progettazione in corso.

«È un percorso fatto di investimenti concreti – sottolinea Ghione – per costruire un territorio più sicuro e resiliente».