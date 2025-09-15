 / Eventi

Finalpia, domenica la Giornata giubilare di fraternità

Preghiera e momenti conviviali insieme ai benedettini

Domenica 21 settembre nel chiostro dell'Abbazia Santa Maria dei Benedettini Sublacensi Cassinesi, in via Santuario, a Finalpia, la Parrocchia Nostra Signora Assunta e San Giacomo invita gli anziani, i diversamente abili e tutti coloro che desiderano partecipare alla Giornata Giubilare di Fraternità.

Si comincerà al mattino alle ore 10 sul sagrato con l'accoglienza. Alle 11 si terrà la celebrazione dell’Eucaristia e alle 12:30 la condivisione del pranzo. Nel pomeriggio seguirà un momento di fraternità. La giornata terminerà alle 15 circa con la recita del rosario.

Per ogni ulteriore informazione occorre rivolgersi al parroco e priore dom Franco Gazzera (telefono: 019602301 / cellulare: 3398075646 / e-mail:priore.finalpia@gmail.com).

