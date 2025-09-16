Scuole a Carcare, nessun aumento per la mensa e tariffa del pulmino stabilita

La Giunta comunale di Carcare ha approvato due delibere riguardanti i servizi scolastici per l’anno 2025/2026, confermando le tariffe della mensa e definendo quelle del trasporto degli alunni.

Il costo del singolo pasto rimarrà invariato a 4,90 euro, una scelta volta a garantire la continuità del servizio e a contenere l’impatto economico sulle famiglie, senza rinunciare a qualità e sicurezza.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, sono state stabilite quote di 150 euro annui per il primo figlio e di 80 euro annui per il secondo e i successivi. Si tratta di un servizio ritenuto fondamentale per le famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria, perché agevola gli spostamenti quotidiani e assicura un accesso più semplice alle attività educative.

Le decisioni assunte puntano a coniugare stabilità e sostenibilità economica, confermando l’impegno del Comune di Carcare a sostegno degli studenti e delle loro famiglie, con servizi essenziali mantenuti a condizioni accessibili.