In viaggio con LoST EU! Le prossime tappe del progetto di promozione delle piccole dop di eccellenza

Riprendono gli appuntamenti di LoST-EU, dopo il grande successo mediatico riscontrato in occasione del Festival Collisioni ad Alba dal 4 al 13 luglio, che nell’ultima edizione ha registrato oltre 40.000 spettatori, con ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Thirty Seconds To Mars, Irama, Kid Yugi e Sfera Ebbasta.
La partecipazione al Festival Collisioni è stata per il progetto LoST-EU una grande occasione di divulgazione e promozione, sia nel corner promozionale dell’area hospitality dell’evento, dove sono state raccontate le storie e le qualità uniche del suo paniere di formaggi DOP agli ospiti della manifestazione, sia nell’area Festival, sui maxischermi del palco di Collisioni e sui totem promozionali dell’evento.
Un modo molto efficace per diffondere anche al grande pubblico la filosofia del progetto e la conoscenza delle eccellenze casearie che promuove. Sono state realizzate anche diverse attività social attraverso post, video e pillole che sono state pubblicate sulle pagine del progetto e hanno toccato in particolare il tema della sostenibilità, che è al centro del progetto LoST-EU e che accomuna tutte le otto DOP di eccellenza del paniere:
- Murazzano DOP
- Roccaverano DOP
- Ossolano DOP (Piemonte)
- Puzzone di Moena DOP (Trentino)
- Strachitunt DOP (Lombardia)
- Vastedda della Valle del Belice DOP (Sicilia)
- Pecorino Siciliano DOP (Sicilia)
- Provolone del Monaco DOP (Campania)
Ma gli appuntamenti di LoST-EU non sono finiti! Il progetto, infatti, si sta preparando ad organizzare un fitto calendario di eventi che lo attendono nei mesi di settembre e ottobre in Italia, e poi all’estero tra novembre 2025 e febbraio 2026.
📌 Settembre vedrà protagonista LoST-EU:
5 settembre – Napoli, Bufala Fest (secondo Weekend del Gusto)
19-22 settembre – Bra, Cheese 2025 (LoST presente il 21 e 22 settembre per il terzo Weekend del Gusto presso Casa ONAF)
👉 Durante Cheese sarà organizzato un convegno domenica 21 settembre, dedicato alla divulgazione del progetto e alle tematiche della sostenibilità: studi sul packaging sostenibile e riflessioni sui risultati delle ultime annualità. Seguiranno le degustazioni delle otto eccellenze DOP di LoST-EU.
📌 Ottobre – partecipazione all’evento Caseus in Veneto
📌 Novembre 2025 – eventi in Germania
📌 Gennaio/Febbraio 2026 – evento conclusivo in Svezia
Per maggiori informazioni visita:
Sito ufficiale LoST-EU: https://www.lost-eu.it
Cheese 2025: https://cheese.slowfood.it
Bufala Fest: https://www.bufalafest.com