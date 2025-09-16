Finale, il Consiglio Comunale all'unanimità con la missione della Global Sumud Flotilla: approvata la mozione della minoranza

"Portare cibo e acqua a una popolazione che sta morendo di fame, oltre che di bombardamenti, con una missione totalmente legale, pacifica e umanitaria è una necessità che è stata fortemente sentita dai cittadini. Come ha dimostrato l’eccezionale quantità di viveri raccolta, ossia donando 500 tonnellate di alimenti a fronte dell’obbiettivo che era di 60".

Ed è su questa linea, esposta dalla consigliera Simona Simonetti, anche il Consiglio Comunale di Finale Ligure, che lo scorso venerdì 12 settembre, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo “Scelgo Finale” per il sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flottilla, la flotta pacifica e umanitaria composta da circa cinquanta imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo (tra cui Genova, ndr)) e dirette a Gaza a metà settembre.

“Il Consiglio Comunale ha dato un sostegno forte ed unanime a questa iniziativa, a riconferma della forte vocazione solidaristica della comunità Finalese” continua la consigliera, nonché portavoce regionale dei Verdi, che ha presentato l’atto. Questo impegna il sindaco e la giunta a sollecitare sia il Governo che la Regione a monitorare con la massima attenzione la missione degli italiani coinvolti, a sostenere gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco immediato e a ribadire la solidarietà della città verso tutte le vittime del conflitto e le comunità colpite da guerre e terrorismo, “facendo sentire la vicinanza e l’appoggio delle istituzioni in un’iniziativa di così alto valore”, commenta Simonetti.

“Gli aiuti sono destinati ad un popolo che sta letteralmente morendo di fame. Al di là della guerra, delle bombe, c’è una drammatica emergenza cibo e davanti a questo nessuno dei consiglieri comunali di Finale Ligure si è voltato dall’altra parte” conclude.

Tra le premesse vi è la risoluzione 2720 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del il 22 dicembre 2023 con la quale l’organo ha chiesto maggiori aiuti per la crisi umanitaria di Gaza provocata dalla guerra tra Israele e Hamas, ma anche un richiamo ai principi del diritto internazionale umanitario e della dignità umana come fondamento della comunità globale, affermando la preponderanza di dialogo e diplomazia quali unici strumenti per una pace duratura.