Ad Alassio l'incontro con i fotografi delle Frecce Tricolori

Sabato 4 ottobre ad Alassio, alle ore 21, l’Auditorium Salesiani Don Bosco ospiterà l’Incontro Fotografico con i fotografi delle Frecce Tricolori.

Il Laboratorio Fotografico della Pattuglia Acrobatica Nazionale presenterà il proprio lavoro pluriennale, illustrando le tecniche e la realizzazione delle spettacolari immagini che immortalano le evoluzioni della pattuglia aerea.

La conferenza, organizzata dal 108° Club Frecce Tricolori del Ponente Ligure, si svolge con il patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato al Turismo – e la collaborazione del Lions Club Alassio “Baia del Sole”.

“Alassio incontra la fotografia aerea” sarà un’occasione per appassionati e curiosi di scoprire da vicino i segreti della fotografia aeronautica, attraverso il racconto e l’esperienza diretta dei professionisti che seguono le Frecce Tricolori in volo.

L’ingresso all'evento sarà libero.