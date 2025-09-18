Albenga, il sipario si apre su "Ambra Rosa": il 20 settembre la presentazione della nuova stagione teatrale al femminile

Sabato 20 settembre, alle ore 17,30, incontro al Teatro Ambra di Albenga per la presentazione del programma della terza edizione della stagione teatrale al femminile "Ambra Rosa", un appuntamento sentito ed atteso che si svolgerà nel mese di novembre, organizzato dalla Teatro Ingaunia con la direzione artistica di Mario Mesiano e in collaborazione con il Comune di Albenga.

Dal palco della sala albenganese Mario Mesiano, attore e direttore del Teatro stesso, svelerà i nomi delle protagoniste e i titoli degli spettacoli in programma. La presentazione, che è ad ingresso libero e durerà poco meno di un’ora, prevede anche proiezioni video con un saluto delle artiste e degli artisti.

“Dopo la gradita risposta di pubblico nella scorsa edizione abbiamo deciso di riproporre l'Ambra Rosa, rassegna dedicata interamente alle donne” dichiara Mario Mesiano “la voce delle donne, ora come non mai, ha bisogno di essere ascoltata, e più che una voce dovrebbe essere un grido comune e corale per risvegliare le coscienze e far riflettere su tanti avvenimenti che giornalmente ci vengono riportati dai media, l’Ambra Rosa nasce per questo, con la voglia di dare un contributo, seppur piccolo, affinché qualcosa possa cambiare. Come nelle scorse edizioni, attendiamo il nostro affezionato pubblico per accompagnarci nella presentazione del programma, e poter vivere questo emozionante e riflessivo percorso. Vi aspettiamo sabato 20 settembre alle ore 17,30 in Teatro, mi raccomando” conclude Mesiano. Ingresso libero.