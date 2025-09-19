Padre Stefano Locatelli nuovo parroco di Carcare: il 28 settembre l'ingresso ufficiale

Domenica 28 settembre, la parrocchia di Carcare darà il benvenuto a padre Stefano Locatelli, che prenderà ufficialmente servizio come nuovo parroco durante la Messa delle 11. La celebrazione sarà guidata dal vescovo Luigi Testore, con la partecipazione di padre Sergio Sereni, provinciale degli Scolopi.

Padre Locatelli succede a padre Italo Levo, scomparso lo scorso 3 agosto dopo oltre vent’anni di dedizione alla comunità locale.

La sua missione sarà quella di portare avanti l’attività pastorale nelle parrocchie di Carcare e Vispa, assicurando la continuità delle iniziative religiose e sociali che hanno sempre caratterizzato la presenza dell’Ordine degli Scolopi sul territorio.