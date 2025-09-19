Taglio del nastro della Fiera di San Matteo di Laigueglia (FOTO)

Taglio del nastro questa mattina della quarantatreesima edizione della Fiera di San Matteo, nel cuore del centro storico di Laigueglia. Il sindaco Giorgio Manfredi, l’Amministrazione comunale e le autorità civili e militari hanno partecipato, in piazza Preve, all’inaugurazione dell’evento, uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2025 del Comune del borgo marinaro.

Nel centro cittadino sono presenti banchi con prodotti gastronomici e artigianali. "La novità di quest’anno – ricorda Lino Bersani, consigliere delegato agli eventi fieristici – sono i laboratori del gusto dedicati alla De.Co., con le Antiche Vie del Sale, in collaborazione con il Comune".

Al centro dell’evento, come sempre, ci sono gli espositori qualificati con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte, a fare da contorno, naturalmente, lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

In occasione della 43^ Fiera di San Matteo, l’associazione dilettantistica Mestei e Segnue, alle 17 di oggi (venerdì 19 settembre), proporrà la rievocazione storica della Regata dei Gozzi, con equipaggi a due di voga e pareggio. Quattro le imbarcazioni che si sfideranno in rappresentanza di alcuni rioni laiguegliesi. La partenza è prevista dal molo di Coenda, con percorso di andata e ritorno fino alla zona di Ponente dello scoglio della Tonnara, per 1,5 miglia marine.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio, invece, è in programma domani (sabato 20 settembre) alle 22, mentre domenica 21, alle 18, si terrà la tradizionale processione in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia.