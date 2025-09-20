 / Politica

Ciclovie tra Liguria e Piemonte: a ottobre la firma del protocollo d’intesa

L’assessore al Turismo, Lombardi, ha partecipato a Bra alla 15ª edizione di Cheese, dove ha incontrato il collega Paolo Bongioanni

Ciclovie tra Liguria e Piemonte: a ottobre la firma del protocollo d’intesa

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, è stato ospite a Bra della 15ª edizione di Cheese, l’importante evento dedicato al mondo dei formaggi, dove ha incontrato l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni.

"Con l’amico Bongioanni del Piemonte stiamo collaborando da qualche tempo all’ambizioso progetto di unire le due regioni tramite un sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. A metà ottobre saremo quindi pronti a firmare un protocollo d’intesa insieme anche alle Camere di Commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria. La collaborazione tra pubblico e privato sarà fondamentale per la realizzazione dell’opera, e il sistema camerale è un collante importantissimo", ha detto Lombardi.

"Assieme all’amico e collega Luca Lombardi abbiamo aggiunto un nuovo step per porre le basi del progetto di un sistema di ciclovie che unirà le Alpi piemontesi e il mare della Liguria, e che abbiamo iniziato a sviluppare a metà agosto. Entrambi condividiamo la visione che, per sviluppare il turismo ed essere competitivi offrendo i prodotti che i mercati stanno sempre più richiedendo, come l’outdoor, dobbiamo ragionare in termini di macroregioni e collaborazioni organiche fra aree naturalmente contigue, come la montagna piemontese e la Riviera. A metà ottobre firmeremo insieme il protocollo che formalizzerà questa collaborazione", ha confermato l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni.

