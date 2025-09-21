Albenga in lutto: si è spenta Giuliana Ghirardello: aveva solo 56 anni

Albenga piange la prematura scomparsa di Giuliana Ghirardello, 56 anni, cuoca della scuola dell’infanzia paritaria Ester Siccardi. Lascia il marito Vittorio e i genitori Augusta e Giuliano.

Amatissima da bambini, famiglie e colleghi, Giuliana era un punto di riferimento della scuola.

Un ricordo commosso è stato affidato alla pagina Facebook dell’istituto: “Con immenso dolore annunciamo la perdita della nostra cuoca Giuliana. Siamo certi che la sua anima riposi in cielo e che possa deliziare gli angeli con i suoi pranzetti, così come faceva per i bimbi della scuola che lei adorava. Ci uniamo alla sofferenza del marito Vittorio e dei suoi genitori».

Il santo rosario sarà recitato lunedì 22 settembre alle 18 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali si terranno martedì 23 settembre alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.