Al Salone Nautico di Genova l'esperienza del porto di Andora, da 38 anni consecutivi Bandiera Blu

L’esperienza diretta del porto turistico di Andora, che da 38 anni consecutivi è insignito della Bandiera Blu, protagonista al Salone Nautico di Genova in un convegno di approfondimento organizzato dall’Assessorato al Turismo di Regione Liguria.

A rappresentare Andora, l’avvocato Fabrizio De Nicola, Presidente del Porto turistico Andorese invitato a intervenire questa mattina come relatore al Panel 1 – “Turismo ed economia: le immagini, le sinergie”, nell’ambito dell’incontro “Liguria delle Bandiere Blu – Il mare dell’eccellenza”, organizzato al Salone Nautico di Genova presso l’Eberhard Theatre.



Il Porto di Andora è una Marina comunale gestita da A.M.A. S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Andora. In questa veste, De Nicola ha partecipato anche in rappresentanza dell’Ente e del Sindaco di Andora, dott. Mauro Demichelis, oltre che come delegato per la Liguria di ASSO.N.A.T. (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici).



Nel suo intervento, De Nicola ha parlato del prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education).



Per il Porto di Andora, riceverla da quasi quattro decenni consecutivi significa aver consolidato un modello operativo che unisce attenzione all’ambiente, alta qualità dei servizi e promozione del turismo nautico sostenibile.



> «Il Porto di Andora è un esempio di eccellenza grazie alla professionalità e competenza di tutto lo staff, negli uffici e in banchina, coordinati dal direttore dott. Eugenio Ghiglione – ha dichiarato il Presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola – La Bandiera Blu non è un punto di arrivo, ma un impegno quotidiano verso sostenibilità, qualità dei servizi e tutela ambientale».



Un passaggio fondamentale è stato dedicato al ruolo di AMA S.r.l., società pubblica che gestisce la Marina Comunale:



> «Il fatto che un porto turistico comunale, gestito da una società interamente partecipata, possa mantenere standard così elevati è la dimostrazione – ha aggiunto l’avvocato De Nicola – di come la sinergia tra amministrazione comunale e gestione operativa generi benefici concreti per la comunità, valorizzando l’economia locale, il turismo e creando nuove opportunità di sviluppo anche per il futuro con l’obiettivo di realizzare continui miglioramenti».



De Nicola ha sottolineato come la Liguria, con oltre 25.000 posti barca distribuiti lungo la sua costa, rappresenti una delle regioni italiane più avanzate per l’offerta portuale e la qualità degli approdi turistici. Un settore che genera ricadute occupazionali significative e costituisce un pilastro della Blue Economy, capace di sostenere il turismo, il commercio e l’enogastronomia, settori trainanti dell’economia ligure.



Il panel è stato aperto dall’assessore al Turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi e dal presidente della FEE ITALIA Claudio P. Mazza e ha visto l’intervento di autorevoli relatori quali Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova, Beatrice Cozzi Parodi, Presidente Cozzi Parodi, Nicola Visconti, Direttore Generale Villaggio del Ragazzo e Presidente dell’Accademia del Turismo, e Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission, moderati da Presidente FEE Italia.



L’incontro ha confermato come la Liguria possa essere considerata un laboratorio di eccellenza nazionale nella gestione dei porti turistici e nella promozione di un turismo sostenibile, competitivo e di qualità, grazie anche alle sinergie tra istituzioni, operatori economici e comunità locali.