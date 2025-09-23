Albenga in lutto per la scomparsa di Mario Monfasani: si è spento all’età di 81 anni

Albenga piange Mario Monfasani. Molto conosciuto in città, è scomparso all’età di 81 anni. Lascia la moglie Anna, il figlio Massimo, la nuora Silvia e il nipote Giorgio.

Suocero della vicesindaco Silvia Pelosi, Monfasani era stato uno storico collaboratore di Fiorin Arredamenti.

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Mario Monfasani, persona stimata che ha tanto contribuito alla nostra comunità – commentano dall’Amministrazione comunale -. Era suocero della Vicesindaco Silvia Pelosi, figura che ha sempre dimostrato grande dedizione e impegno civico. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e tutta l’Amministrazione comunale desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla vicesindaco Silvia Pelosi, al figlio Massimo, a sua moglie Anna, al nipote Giorgio e a tutti i familiari. Il nostro pensiero è con voi in questo momento di dolore”.

Il santo rosario sarà recitato oggi (martedì 23 settembre) alle 18, nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre i funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella cattedrale di San Michele Arcangelo.