Andora, dopo 50 anni si torna a far festa intorno all’Oratorio dei Santi Cosma e Damiano

Nel ricordo di una tradizione antica, dopo 50 anni si torna a far festa intorno all’Oratorio dei Santi Cosma e Damiano. L’iniziativa, chiamata “Aperiloco”, è organizzata dalla Pro Loco di Andora con il patrocinio del Comune.

Appuntamento sabato 27 settembre, dalle 17.00 alle 20.00, nella pineta di Andora, tra gli ulivi e il mare, intorno all’Oratorio dei SS. Cosma e Damiano.

Un evento che vuole far rivivere la memoria di un luogo vissuto fino a circa 50 anni fa, quando si svolgeva la tradizionale processione e la festa campestre in occasione della ricorrenza del 26 settembre dedicata ai Santi Cosma e Damiano.

Una festa che coinvolgeva tutta Andora, che molti ricordano con piacere. Oggi sono i più giovani a custodire i racconti tramandati da nonni e genitori.

L’oratorio attualmente non è agibile, ma i volontari hanno ripulito la zona e predisposto vari percorsi nel verde attraverso i quali sarà possibile raggiungerla, passeggiando sui sentieri, all’imbrunire, muniti di torce elettriche e scarpe comode.

“Far tornare vivo quel luogo è già un passo perché non si dimentichi del tutto” – ha dichiarato Anna Bianco, presidente della Pro Loco Andora.

Sabato 27 settembre si potrà scegliere tra cinque percorsi su sentieri differenti, tutti segnalati, che condurranno all’aperitivo: un pretesto per tornare a far festa dove un tempo si riunivano le famiglie, coinvolgendo l’intera comunità nei preparativi.

Sui social della Pro Loco saranno pubblicate le indicazioni dei percorsi. Per chi desidera arrivare in auto è disponibile la geolocalizzazione. Str. Cian di Via Santa, 47, 17051 Andora SV, Italia https://maps.google.com/?q=43.963577,8.149867