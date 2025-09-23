Emergenza dopo l’alluvione in Valbormida: ecco il piano di Asl 2 per l’ospedale di Cairo Montenotte

Ecco gli sviluppi relativi alla gestione dell’emergenza comunicati da Asl 2 in seguito all’alluvione di ieri, 22 settembre, che ha interessato l’Ospedale di Cairo Montenotte.

Le sedute di dialisi della settimana in corso e gli interventi di chirurgia ambulatoriale sono stati riprogrammati presso i presidi ospedalieri di Savona ed Albenga, in attesa dell’esito dei campionamenti idrici.

Il piano sotterraneo (-1), in particolare l’area dell’ex Maddalena, è quello maggiormente colpito dall’allagamento mentre nei locali dell’ex Radiologia e del Laboratorio Analisi i danni appaiono più contenuti ma si rende comunque necessaria una bonifica completa degli ambienti e del materiale presente al fine di verificare il funzionamento delle attrezzature presenti.

La direzione Asl 2 sta valutando il posizionamento di barriere anti-allagamento per incrementare la protezione della struttura ospedaliera.

Il prossimo incontro di coordinamento tra le strutture aziendali è fissato per martedì 30 settembre alle 10, al fine di monitorare l’evoluzione delle attività di bonifica e ripristino.

Dalla direzione di Asl2 i ringraziamenti “ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile e a tutto il personale dell'Ospedale di Cairo che, come sempre, ha dimostrato grande impegno e competenza nella gestione dell'emergenza”.