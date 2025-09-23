L’arte ingauna protagonista: Augusto Riccardo Pigozzi riceve il Premio Oscar della Creatività

Augusto Riccardo Pigozzi, artista ingauno di grande talento e sensibilità, sarà insignito del prestigioso Premio Oscar della Creatività 2025, riconoscimento internazionale conferito per “l’essenzialità creativa del suo percorso artistico”.
La cerimonia di premiazione, organizzata da ArtExpo Gallery Associazione Culturale, si terrà sabato 27 settembre presso il Salon Sincerity dell’Hotel Montecarlo Bay nel Principato di Monaco. Durante l’evento è prevista anche la proiezione delle opere premiate e la consegna ufficiale del trofeo.
L’amministrazione comunale, a nome dell’intera comunità albenganese, esprime orgoglio e vive congratulazioni ad Augusto Riccardo Pigozzi per il prestigioso traguardo raggiunto, che porta alto il nome della nostra città in un contesto internazionale.