Incidente in A10 tra Orco Feglino e Finale: due feriti in codice giallo al Santa Corona

Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Orco Feglino e Finale Ligure.

L’allarme è scattato poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo, della Croce Bianca di Finale e di Spotorno, insieme ai Vigili del fuoco. La squadra 61 dei pompieri ha provveduto all’estricazione degli occupanti dalle vetture coinvolte, operando in stretto coordinamento con le Pubbliche Assistenze.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due veicoli. A supporto delle operazioni erano presenti anche la Polizia Stradale e il servizio viabilità autostradale, impegnati a garantire la sicurezza dell’area e a regolare il traffico.