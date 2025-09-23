Violenta lite a Valleggia, padre colpisce il fidanzato della figlia a bastonate

Ha preso un bastone e ha iniziato a colpirlo costringendolo al trasporto in ospedale.

È successo ieri mattina, intorno alle 10:30, in un deposito situato in via Briano a Valleggia, quando un corriere di 27 anni avrebbe iniziato a discutere animosamente con un uomo di 60 anni.

Secondo quanto emerso quest'ultimo è il padre della fidanzata del giovane e tra i due non scorrerrebbe buon sangue.

Da lì il litigio e poi l'aggressione che ha portato i colleghi a chiamare un'ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure e i carabinieri. Il 27enne è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.