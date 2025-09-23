Letteratura e intrighi: a Pietra Ligure la presentazione del romanzo "Chi ha rapito Cesare Pavese?"

Giovedì 25 settembre, alle ore 21.00, nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, sarà presentato il romanzo "Chi ha rapito Cesare Pavese?" dello scrittore ligure Francesco Bova.

"Chi ha mai rapito Cesare Pavese e per quale motivo?" Forse per estorcergli qualche confidenza, oppure per questioni legate alle sue donne difficili, alla letteratura, al cinema, agli americani o ai fascisti? È una questione politica o una vendetta? O magari gelosia per il suo successo letterario? E se, invece, avessimo interpretato male la domanda e fosse lo stesso Pavese il vero “rapitore”? Chi sono allora coloro che sono stati “rapiti” dallo scrittore delle Langhe: i suoi lettori, gli editori, gli amici, le amanti? E soprattutto, perché Cesare rapisce?

Forse basterebbe soltanto un piccolo salto tra un decennio e l’altro per incontrare uno scrittore che non c’è più, solo per scambiare qualche parola con lui. È proprio a questo che stanno lavorando Lui, il protagonista del romanzo, e Io, la sua Voce dalle belle gambe, chiusi in una stazioncina ferroviaria ormai deserta nei primi anni ’80, scelta come luogo tranquillo per scrivere un grande romanzo: ritrovare, a qualunque costo, Cesare Pavese.