L'andorese Stefania Marconi, Miss Reginetta d'Italia Over 2026: "Con quattro figli e tre lavori, grazie alla forza di mio padre ho conquistato felicità e podio" (FOTO)

"Come ho detto la sera della finale, quando sono stata incoronata, questa vittoria arriva in un momento molto importante della mia vita, perché mi sento una donna molto realizzata e molto fortunata". Stefania Marconi ha 52 anni. È nata ad Asti e da diciannove anni vive ad Andora. Lo scorso 30 agosto, al Villaggio Faro Punta Stilo di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, ha conquistato la corona di Miss Reginetta d'Italia Over 2026 nella categoria Senior, riservata alle donne tra i 51 e i 60 anni. Il concorso è arrivato all'ottava edizione; alla finale sono arrivate 54 concorrenti, scelte tra circa 1.500 iscritte alle selezioni in tutta Italia.

In Liguria Stefania Marconi è arrivata per amore del padre. "Mi sono trasferita qui ad Andora perché volevo seguire il mio papà. Io amo follemente mio papà", sottolinea. È lui la figura su cui si regge la sua storia: "Mi sono separata quando i ragazzi erano molto giovani, li ho dovuti crescere da sola. Il ruolo fondamentale l'ha avuto mio padre: oltre a fare il nonno ai miei figli, ha fatto anche da secondo papà. Gli devo tanto, perché ha dato veramente tutto quello che poteva dare, a me e ai suoi nipoti".

Negli anni il padre ha perso la vista. "Purtroppo adesso sono io a stargli vicino - racconta - e a cercare di aiutarlo, ma per me lui resta sempre il pilastro della mia vita". Dei quattro figli, il più grande ha 28 anni: "Sono tutto quello che di bello una persona può desiderare".

La sua vita quotidiana è piena. Prosegue Stefania: "Faccio tre lavori: sono commessa in un negozio di abbigliamento, insegno balli caraibici nella scuola di ballo che ho insieme al mio compagno e dieci anni fa mi sono diplomata operatrice del benessere. Sono tre lavori che mi piacciono perché sono tre passioni, e per questo mi ritengo fortunata: fare un lavoro che ti piace è una grande cosa".

Poi c'è la passione per la moda, per la televisione, "per tutto il mondo dello spettacolo". Per anni è rimasta in secondo piano. "Fino a qualche anno fa non ho potuto fare grandi cose. Avevo quattro figli da crescere, praticamente da sola, e la mia vita si è concentrata soprattutto su di loro: il lavoro e i figli, tutto qui", dice. I primi concorsi di bellezza sono arrivati quindici o sedici anni fa. "Il primo in assoluto è stato Miss Mamma Italiana - continua Stefania - L'ho fatto tre volte e nel 2016 finalmente sono riuscita a salire sul podio: sono arrivata seconda, conquistando la fascia di Miss Mamma Glamour". Da lì si sono aperte altre porte. "Sono arrivate delle cose carine: servizi fotografici, un'esperienza televisiva insieme a mia figlia. Erano cose piccole, perché i ragazzi erano ancora piccoli, ma molto belle. Da lì sono ripartita".

Sono seguiti altri concorsi. Ha vinto Miss Bagaglino, concorso nazionale che si tiene a Milano, e diversi titoli regionali, l'ultimo lo scorso febbraio a Sanremo. "Diciamo che le mie soddisfazioni me le sono prese", sorride. Nel 2023 aveva già partecipato a Miss Reginetta d'Italia nella categoria Lady: "Avevo vinto le selezioni regionali e sono andata a Riccione per le finali, ma mi sono piazzata sesta e non sono salita sul podio". Quest'anno non pensava di riprovarci: "Devo dire la verità, non era in programma. Sono stati i miei ragazzi a spingermi. Mi dicevano: mamma, sei ancora bella, devi seguire i tuoi sogni, iscriviti, iscriviti".

Il problema era il lavoro. "D'estate faccio la commessa a tempo pieno ed era veramente difficile, ma alla fine la mia titolare è stata molto carina e mi ha concesso i giorni delle selezioni". Così è arrivata la vittoria in semifinale alla Cascina Vivalda, poi quella della selezione regionale ad Acqui Terme. Stefania racconta: "Sono scesa in Calabria con una gioia pazzesca nel cuore, perché non me l'aspettavo. Ero contenta, ero felice. Sono andata con il cuore molto leggero, come ho sempre detto, perché non pensavo di riuscire a portare a casa il titolo. Era un mio grandissimo desiderio, ma sapevo che mi sarei confrontata con donne molto belle arrivate da tutta Italia e che sarebbe stato difficile".

A Guardavalle si è sentita subito a suo agio: "L'accoglienza è stata meravigliosa. Ho trovato un calore pazzesco, ragazze meravigliose e una famiglia splendida, quella di Miss Reginetta. Il percorso è stato bellissimo fin da subito". Poi un ringraziamento a cui tiene molto, per la talent che ha accompagnato le concorrenti liguri: "È una persona fantastica. Ha seguito tutte noi ragazze in maniera splendida e ci ha portate giù. Nonostante avesse avuto un incidente, è venuta lo stesso per sostenerci e per starci vicino. È un grazie che va detto, perché se lo merita".

In Calabria ha ricevuto molti complimenti: "Mi hanno detto cose importanti, che rispecchiano la persona che sono: una persona semplice, che crede nei valori. Io credo tantissimo nei valori: nell'amicizia, nell'amore, nella famiglia, nelle cose essenziali. Penso di essere riuscita a trasmetterlo. Mi hanno detto che la mia è una bellezza molto autentica, semplice e gioiosa, e di questo sono molto contenta".

E adesso? Spiega Stefania Marconi: "Mi sono portata a casa la corona e sono felicissima, entusiasta. Spero che questo concorso mi porti qualcosa di carino, chissà, magari nella pubblicità o nella moda. Quello che verrà, lo prenderò. Intanto mi godo la corona. Sono tornata alla mia vita, una vita che adoro e che non cambierei per niente al mondo".