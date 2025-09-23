Un ramo pericolante sulla passeggiata a Celle: transennata l'area (FOTO)

Un ramo di un albero è pericolante sulla passeggiata di Celle e l'area viene transennata.

Il Comune in via precauzionale ha deciso di transennare la zona nei pressi dello storico pozzo in attesa della messa in sicurezza.

Lo scorso 25 aprile un grosso ramo sul lungomare dopo la biblioteca comunale si era staccato da un pino e fortunatamente non aveva procurato danni a persone, ma è stata rotta una delle opere di ceramica che era posizionata sotto.

L'arbusto è stato oggetto di prove di trazione con esito positivo nel giugno 2025.