 / Varazzino

Varazzino | 23 settembre 2025, 14:37

Un ramo pericolante sulla passeggiata a Celle: transennata l'area (FOTO)

Posizionate le transenne in attesa della messa in sicurezza. Lo scorso 25 luglio il crollo del grosso tralcio di una pianta nei pressi della biblioteca

Un ramo di un albero è pericolante sulla passeggiata di Celle e l'area viene transennata.

Il Comune in via precauzionale ha deciso di transennare la zona nei pressi dello storico pozzo in attesa della messa in sicurezza.

Lo scorso 25 aprile un grosso ramo sul lungomare dopo la biblioteca comunale si era staccato da un pino e fortunatamente non aveva procurato danni a persone, ma è stata rotta una delle opere di ceramica che era posizionata sotto.

L'arbusto è stato oggetto di prove di trazione con esito positivo nel giugno 2025.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium