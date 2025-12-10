Varazze, nasce "Natale d’Argento": pranzo e attività per anziani e persone fragili

Il Natale si avvicina, e con esso il desiderio di ritrovarsi e di condividere il calore e l’affetto che rendono unica la Comunità di Varazze. L’amministrazione comunale annuncia con grande gioia la nascita di “Natale d’Argento”, un’iniziativa rivolta ai residenti più anziani e alle persone più fragili.

“Natale d’Argento” rappresenta la prima edizione di un evento pensato come gesto di gratitudine e vicinanza, un’occasione di aggregazione sociale per riscoprire il vero senso dello stare insieme che da sempre anima la città.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i residenti ultrasessantacinquenni e alle persone con disabilità o fragilità sociale ospiti delle strutture protette del territorio. L’accesso non prevede criteri di reddito, ma solo il desiderio di trascorrere una giornata di serenità. È previsto, se necessario, l’accompagnamento di un familiare o di un caregiver.

L’evento si terrà domenica 21 dicembre, alle ore 12:30, presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco, con un pranzo conviviale e attività ricreative in un clima di gioiosa familiarità. L’accesso è gratuito, ma limitato ai primi 120 partecipanti in ordine cronologico di prenotazione. I biglietti potranno essere ritirati a partire da mercoledì 10 dicembre, al primo piano del Palazzo Comunale presso gli Uffici “Servizi alla Persona”, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 dicembre 2025.

“Come sindaco, avvio con emozione questa iniziativa sperimentale, augurandomi che raccolga un’adesione sentita. Desidero ringraziare l’assessore Maria Angela Calcagno, la cui tenacia e sensibilità hanno reso possibile la realizzazione di questa nuova proposta, arricchendo davvero il Natale della nostra Comunità. Un grazie speciale va a tutta la Giunta, ai Consiglieri, e agli Uffici del settore Servizi alla Persona che, nonostante i tempi stretti, hanno lavorato con dedizione. Questo evento è un successo di tutta la nostra rete cittadina del volontariato, della Consulta del Sociale e delle Associazioni, che operano ogni giorno accanto alle persone più fragili. Con questa prima edizione di “Natale d’Argento”, Varazze conferma la sua identità di Città attenta, accogliente e capace di costruire relazioni vere, trasmettendo a tutti il più sincero calore natalizio”, commenta il primo cittadino Luigi Pierfederici.