"Chi ha progettato la raccolta rifiuti vive davvero la città?"

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Approfitto della vostra disponibilità per segnalare un problema, apparentemente banale ma piuttosto fastidioso. Visto il proliferare di sacchetti gialli posti davanti ai cassonetti condominiali, risulta ben difficile raggiungere il cassonetto stesso, se non calpestando la massa antistante. Se poi ci mettiamo che spesso la chiave non entra bene (o dobbiamo girare con lo svitol in tasca?), si capisce come molti lascino il loro sacchetto, magari di materiale compostabile, direttamente in terra. Ma come può funzionare un simile sistema?"

"La gente esce, vive, viaggia, e aver imposto giorni e orari è una pazzia. È ovvio che, se so di non esserci di sera, devo poter conferire anche nel pomeriggio, con questi risultati. Chi ha concepito il sistema è fuori dalla vita reale. Cassonetti intelligenti per tutti e normale ritiro quotidiano, come prima: non è così difficile…".

Valerio Vaccaro

Lettera firmata

