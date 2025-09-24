Storie e misteri del XV secolo: a Cisano Sul Neva la presentazione del libro "Pennelli & Veleno"

Venerdì 26 settembre, alle ore 18, in Sala Gollo, a Cisano Sul Neva, si terrà la presentazione del libro di Riccardo Badino, “Pennelli & Veleno” (Bacchetta Editore).

Il romanzo storico racconta fatti realmente accaduti nel XV secolo, tra le Alpi Marittime e il Ponente Ligure, mettendo in luce le bellezze naturalistiche, architettoniche e paesaggistiche, spesso nascoste, di un ampio territorio. È un romanzo ricco di personaggi e curiosità, avvincente, che farà scoprire fatti e luoghi poco conosciuti. Il libro ha ottenuto dalla Città di Albenga il premio annuale “Concertando tra i Leoni”.

Il professor Badino, dirigente scolastico in pensione e per sette anni sindaco di Borghetto Santo Spirito, continua a collaborare con l’Ufficio Scolastico Regionale e partecipa all’amministrazione della Fondazione “G.M. Oddi” di Albenga, per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della città Ingauna. L’ingresso è libero.