Al Direttore | 25 settembre 2025, 09:52

Lavori A10 a Feglino, un turista: "Code insostenibili per i viaggiatori"

"Io spesso vado a Sanremo da Brescia da tanti anni con la mia famiglia, ma ultimamente sto pensando di cambiare regione (Toscana) per andare in vacanza e passare dei fine settimana nei mesi di luglio o settembre/ottobre". 

"Non è possibile fare due ore di coda ogni volta per uno restringimento di corsia dovuto ai lavori a Feglino. Da tre ore e mezza di viaggio si arriva a cinque-sei ore, considerando l’altro traffico tra Ovada e Masone o Arenzano". 

"Come la pensano in tanti, è diventata una situazione insostenibile. Abbiamo tanta pazienza, perché si comprende che i lavori serviranno a migliorare la sicurezza delle strade, ma ormai sono tanti anni che i lavori proseguono (vedi Ovada e Feglino da qualche anno). Bisogna intervenire e sollecitare la fine dei lavori". 

"Si parla tanto della Salerno-Reggio, ma adesso è diventata scorrevole, mentre al Nord, dove le autostrade si pagano, i lavori vanno a rilento". 

"È un peccato, ma con sei ore di viaggio da Brescia (per le code) cambiano le mete e gli orizzonti. Spero che lei riesca a sollecitare le unità competenti per velocizzare la conclusione dei lavori sull’A10". 

Un fedele di Sanremo e dintorni

