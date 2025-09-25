Lavori A10 a Feglino, un turista: "Code insostenibili per i viaggiatori"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Io spesso vado a Sanremo da Brescia da tanti anni con la mia famiglia, ma ultimamente sto pensando di cambiare regione (Toscana) per andare in vacanza e passare dei fine settimana nei mesi di luglio o settembre/ottobre".

"Non è possibile fare due ore di coda ogni volta per uno restringimento di corsia dovuto ai lavori a Feglino. Da tre ore e mezza di viaggio si arriva a cinque-sei ore, considerando l’altro traffico tra Ovada e Masone o Arenzano".

"Come la pensano in tanti, è diventata una situazione insostenibile. Abbiamo tanta pazienza, perché si comprende che i lavori serviranno a migliorare la sicurezza delle strade, ma ormai sono tanti anni che i lavori proseguono (vedi Ovada e Feglino da qualche anno). Bisogna intervenire e sollecitare la fine dei lavori".

"Si parla tanto della Salerno-Reggio, ma adesso è diventata scorrevole, mentre al Nord, dove le autostrade si pagano, i lavori vanno a rilento".

"È un peccato, ma con sei ore di viaggio da Brescia (per le code) cambiano le mete e gli orizzonti. Spero che lei riesca a sollecitare le unità competenti per velocizzare la conclusione dei lavori sull’A10".

Un fedele di Sanremo e dintorni