Carcare, la Croce Bianca inaugura una nuova ambulanza intitolata a Manuela Irgher

La Croce Bianca di Carcare rafforza la propria azione di soccorso con l’ingresso di un nuovo mezzo: un’ambulanza Fiat Ducato attrezzata come unità mobile di rianimazione, che sarà intitolata a Manuela Irgher, giovane studentessa deceduta nel giugno 2003 in un incidente stradale. L’inaugurazione è prevista per sabato pomeriggio, 27 settembre, a partire dalle ore 14 in piazza Caravadossi, e sarà accompagnata da un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza.

"Per noi è una giornata importante – ha spiegato il presidente Alessandro Ferraris –. La data era già stata fissata, ma non dimentichiamo che la valle e alcune consorelle della zona, in particolare la Croce Bianca di Cairo, sono state recentemente colpite da un’alluvione e a loro siamo vicini in questo momento difficile. L’inaugurazione rappresenta anche un momento di riflessione: con questa nuova ambulanza innalziamo la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Il mezzo è dotato di un moderno piano barella ammortizzato per il trasporto di pazienti traumatizzati e ringraziamo la famiglia Irgher per il sostegno costante al nostro percorso di crescita. Un grazie anche alla Fondazione Agostino De Mari, che ci ha supportato nell’investimento".

Il presidente ha sottolineato l’importanza dei volontari, ricordando che "per garantire servizi e assistenza sono fondamentali le persone disponibili a dedicare tempo libero. Ci sono mansioni adatte a tutti. Lo scorso anno abbiamo effettuato oltre 3.500 interventi, e i dati del 2025 nello stesso periodo sono addirittura superiori".

Il parco mezzi della Croce Bianca di Carcare è così aggiornato: cinque ambulanze, un’automedica, due mezzi per il trasporto di persone diversamente abili e ora questa nuova unità di rianimazione, che rafforza ulteriormente le capacità operative dell’associazione.